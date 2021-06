Die freudige Nachricht erreichte Florian Monreal, Chef des Koblenzer Radprofiteams Lotto Kern-Haus, vor wenigen Tagen: Auch in diesem Jahr wird die Koblenzer Mannschaft bei der Deutschland Tour am Start stehen. Nach dem Wiederaufleben der Tour im Jahr 2018 mit dem Start in Koblenz wird es für Lotto Kern-Haus mit 2019 bereits die dritte Teilnahme sein.