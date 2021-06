Am heutigen Freitag entscheidet sich, ob Fabian Vogel vom MTV Bad Kreuznach an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen wird oder nicht. Im Trampolinturnen werden die letzten Tickets für die Sommerspiele über die Weltcup-Wertung verteilt, und die letzte Möglichkeit, sich in der Weltcup-Gesamtwertung zu verbessern, bietet sich bei der Weltcup-Station im italienischen Brescia.