Die Fußballfrage: Zu komplex für einfache Antworten – Eine Einordnung der SWFV-Empfehlung von Sascha Nicolay

Kreis Birkenfeld

In vielen Vereinen des Südwestdeutschen Fußballverbands und so natürlich auch im Kreis Birkenfeld dürften gerade die Köpfe rauchen. Die Klubs sind noch bis Montag aufgefordert, Stellung zu beziehen zu der Empfehlung des SWFV die aktuell unterbrochene Saison fortzusetzen. Die Klubs sollen zunächst nur mitteilen, ob sie diese Empfehlung befürworten oder nicht. Für den Fall einer Ablehnung hat der Verband eine Liste mit Szenarien beigelegt, die dann in Frage kommen würden. Als passionierter Fußballer und engagierter Trainer habe natürlich auch ich mich gefragt, wie ich entscheiden würde und muss bekennen, dass eine Antwort viel, viel schwieriger ist als sie auf den ersten Blick zu sein scheint. Das Thema in all seinen Facetten ist eigentlich schlicht zu komplex, um es auf eine einfache Antwort zu verdichten. Fragen der Vernunft, der Leidenschaft, subjektiver Empfindungen, des Fair Play, der Gerechtigkeit und des tatsächlich Machbaren sind der eigentlich scheinbar leichten Frage vorgeschaltet. Und so muss ich passen, wenn jemand erwarten sollte, dass ich eine öffentliche Empfehlung abgeben sollte.