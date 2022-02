Nun hat es die SG Rheinhessen doch erwischt: Durch das 4:4 im Nachholspiel gegen den TV Mainz-Zahlbach III erhielt die bisher blütenreine Weste der SG in der Badminton-Verbandsliga den ersten kleinen Fleck. Im Hinblick auf das große Ziel, den Gewinn der Meisterschaft und den direkten Aufstieg in die Rheinhessen-Pfalz-Liga, ist der Punktgewinn – vor allem aufgrund der Rahmenbedingungen – allerdings als weiterer wichtiger Schritt in die richtige Richtung zu betrachten.