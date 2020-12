Region Nahe

Zwei Aufsteiger, kein Absteiger – so wird nach der Abstimmung der Vereine die Saison im Gebiet des Südwestdeutschen Fußballverbandes gewertet, und das ist auch die Grundlage, nach der sich in der kommenden Saison die Staffeln zusammensetzen. Nicht alle Vereine machen freilich von ihrem Aufstiegsrecht auch Gebrauch. Ein Beispiel ist der VfR Baumholder, der sich nun dazu entschlossen hat, mit seiner zweiten Mannschaft weiter in der A-Klasse Birkenfeld zu spielen.