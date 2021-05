Wenn am Donnerstag das DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig angepfiffen wird, dann wird niemand aus dem Kreis Birkenfeld auf dem Platz stehen. Überhaupt haben es es erst drei Fußballer aus dem Kreis Birkenfeld in das große Endspiel um den DFB-Pokal der Männer geschafft, nämlich Bernd Cullmann, der aus Rötsweiler-Nockenthal stammt, Michael Dusek aus Niederwörresbach und Markus Schupp aus Nahbollenbach. Hier erzählen sie ihre Pokalfinalgeschichten.