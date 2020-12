Neuwied

Die besten deutschen Nachwuchsgolfer schlagen ab Freitag dieser Woche auf der Anlage des Golfclubs Rhein-Wied in Neuiwed ab. Innerhalb der „Youth Challenge“, einer vom Deutschen Golfverband (DGV) aufgrund der vielen Corona bedingten Turnierabsagen kurzfristig ins Leben gerufenen Wettkampfserie, richtet der in Neuwied am Gut Burghof ansässige Verein bis Sonntag das erste von insgesamt fünf Turnieren der Jungen aus.