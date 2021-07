In seinem Anfangsstadium ist der Fußball-Verbandspokal eigentlich immer ein Derby-Wettbewerb. Und so ist es auch diesmal. Mit zwei Lokalduellen ist der Kreis Birkenfeld in der ersten Runde vertreten. Dabei empfängt der SC Birkenfeld den TuS Hoppstädten, und der SV Niederwörresbach hat Heimrecht gegen den TuS Mörschied.