Die Erfolgsgeschichte von Tobias Lautwein in der Trendsportart „Hyrox“ (siehe Infokasten) geht immer weiter. Nachdem sich der gebürtige Herkersdorfer im September 2021 bei den „World Championships of Fitness“ in Leipzig völlig überraschend den Titel gegen die bislang übermächtige Konkurrenz aus den USA erkämpft hatte, ließ der 35-Jährige nun erneut die gesamte Fitness-Elite hinter sich.