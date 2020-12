Bad Kreuznach

Es kribbelt schon. Am Samstag, 19.30 Uhr, starten die Wrestling Tigers Rhein-Nahe bei Mitaufsteiger KSK Neuss in ihre erste Saison in der Ringer-Bundesliga. „Ich bin sehr gespannt und freue mich riesig darauf, mit meiner Heimatmannschaft in der Bundesliga starten zu können“, sagt Wassil Ivanov und ergänzt: „Wir hatten eine lange Vorbereitung, die durch Corona eingeschränkt war, aber wir haben das Beste daraus gemacht.“