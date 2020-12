Kreis Birkenfeld

In der Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Birkenfeld stehen Veränderungen an. Markus Schwinn aus Hintertiefenbach wird im Spätsommer 2021 sein Amt als Obmann wohl an Michael Scherer aus Schauren abgeben. Damit käme es zu der kuriosen Situation, dass Scherer sowohl Schwinns Vorgänger als auch Nachfolger als Schiedsrichter-Obmann wäre.