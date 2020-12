Koblenz

Er trifft die Entscheidungen vielleicht nicht in letzter Instanz, doch es dürfte in der Corona-Krise kein Szenario geben, das Norbert Weise nicht eingehend abklopft. Der frühere Generalstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz (1996 bis 2008) ist Rechtswart des Fußballverbandes Rheinland (FVR), hat also die juristische Seite dessen mitzuverantworten, was in den kommenden Wochen und Monaten aus dem zunächst bis 31. März und aktuell bis zum 20. April ausgesetzten Spielbetrieb der Saison 2019/20 wird.