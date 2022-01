Am heutigen Freitag begehen der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach den Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga – wenn nicht noch die zahlreichen Corona-Fälle bei den Bayern dazwischenfunken und für eine Absage sorgen. Einen Ableger der besonderen Art dieses Klassikers hat es am 16. Dezember 1973 im Hunsrück-Dorf Mengerschied gegeben, als es Gladbach-Anhänger zur Hoch-Zeit der Rivalität der beiden Klubs den Bayern-Fans auf dem Sportplatz des TSV zeigten.