Neuwied

Für Kai Kazmirek ist das Deichmeeting an diesem Samstag im Rhein-Wied-Stadion in Neuwied der erste Wettkampf in diesem Sommer. „Ich bin heiß drauf, bin aber vor allem gespannt auf die Leistungen“, sagt der Zehnkämpfer der LG Rhein-Wied. Eine Leichtathletiksaison, die coronabedingt bisher kaum eine war, ein Training, das sich deutlich von dem in den vergangenen Jahren unterscheidet, da ist es schwer, das Leistungsniveau einzuschätzen.