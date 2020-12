Simmern/Cochem

Die Standby-Liga für 7er-Mannschaften hat ihren ersten Spieltag hinter sich: Das Pilotprojekt des Fußballkreises Hunsrück/Mosel – einzigartig im Seniorenbereich im Verband Rheinland, in anderen Verbänden Deutschlands aber in ähnlicher Form schon fest im Spielbetrieb verankert – ist eine gute Sache, darüber sind sich die Spieler und die Vereinsverantwortlichen einig. Auch der Spielleiter Dietmar Schneider aus Büchenbeuren sagte: „Bei 15 Mannschaften holen wir flapsig ausgedrückt 150 Spieler von der Coach, die somit wieder näher an ihren Verein rücken, damit ist der Sinn der Sache schon voll erreicht.“