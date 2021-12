Wahrscheinlich kaum ein Sport hat in den vergangenen Jahren in Deutschland so viel an Popularität gewonnen wie Darts. Das Spiel mit den Pfeilen ist längst nicht mehr nur eine Randsportart aus der Kneipe. Ob aktuell vor dem Bildschirm bei der Weltmeisterschaft, im heimischen Keller oder eben doch in der Kneipe im Wettkampfbetrieb, das Wurfspiel begeistert mittlerweile Millionen Menschen. Auch der Kreis Neuwied bildet keine Ausnahme.