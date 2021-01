Daniel Stenz: Ein Eifeler, der in der Welt zu Hause ist – Gebürtiger Mayener hat sich als Funktionär in der Fußballbranche etabliert

Mayen

Sein Heimatverein ist die Spvgg Uersfeld/Kaperich im benachbarten Landkreis Vulkan-eifel. Heute ist der gebürtige Mayener Daniel Stenz in der ganzen Welt zu Hause. Parallel zu seinem Studium in Remagen machte der 40-Jährige von 2007 an seine ersten Schritte als Funktionär beim 1. FC Köln, wo er zunächst die Spiele der Nachwuchsmannschaften analysierte. Danach folgten Stationen als Scout und Analytiker, die ihn über den ganzen Globus führten. Bis Ende des vergangenen Jahres war Stenz mit großem Erfolg als Sportdirektor beim chinesischen Erstligisten Shandong Luneng tätig, holte dort 2020 den Pokalsieg. Davor arbeitete er unter anderem in Kanada und in Ungarn. Wie er beruflich in der Fußballbranche Fuß gefasst hat und worauf es beim Scouten von talentierten Kickern ankommt, hat er im Interview mit der Rhein-Zeitung verraten.