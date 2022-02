Fußball-Euphorie an der Mosel – so ist es vor 60 Jahren im Februar 1962 zumindest in Pünderich und in Bremm gewesen, als die Fans ihren VfL Pünderich in der 2. Amateurliga Trier und die Anhänger ihren TuS Bremm in der A-Klasse Cochem leidenschaftlich im Kampf um die Meisterschaft unterstützten.