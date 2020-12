Bannberscheid

Der TuS 07 Bannberscheid geht neue Wege, um auch künftig mit seiner Frauenmannschaft in der Handball-Rheinlandliga vertreten zu sein. „Alleine hätte es wahrscheinlich nur noch für die Bezirksliga gereicht“, sagt der langjährige Vorsitzende Herbert Mäncher. „Aber so können wir auf ein schlagkräftiges Team in der höchsten Klasse des HVR hoffen.“ Mit diesem „So“ meint er: Die Bannberscheider bündeln die Kräfte mit dem TV Engers, der selbst Probleme bekommen hätte, weiter eine Rheinlandliga-Mannschaft zu stellen.