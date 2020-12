Kreis Bad Kreuznach

Das, was viele Fußballer befürchtet haben, ist also eingetreten. Schon am ersten Pflichtspielwochenende in der Nahe-Region hat das Coronavirus dafür gesorgt, dass der Spielplan nicht komplett durchgezogen werden konnte. Vier Kreispokalspiele und zwei Verbandspokalpartien mussten abgesetzt werden, darunter die Partie des SV Niederwörresbach gegen den TuS Hoppstädten. Allerdings gibt es bisher erst einen bestätigten Coronafall an der Nahe.