Corona: Vereine kämpfen um ihre Mitglieder – Landessportbund registriert knapp 55 000 Austritte – So stellt sich die Situation in der Region dar

Der Landessportbund Rheinland-Pfalz hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Sport unter die Lupe genommen und muss im Land einen Verlust von 54.093 Vereinsmitgliedschaften beklagen. Wie sieht die Situation in den heimischen Vereinen aus? Funktionäre aus unterschiedlichen Sportarten geben einen Überblick, wie sich die Lage in ihren Klubs darstellt. Die meisten sind nach eigenen Einschätzungen zum jetzigen Stand mit einem blauen Auge davongekommen. Sie hoffen, dass es so bleibt. Doch sicher sein können sie sich nicht.