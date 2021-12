Corona lässt WM-Traum im letzten Moment platzen – Westerwälder Dustin Metz wird um seine große Chance gebracht

Es ist eine Wortwahl, die man eher auf den Fußballplatz verortet als auf das Tanzparkett, aber manche Dinge sind eben so, wie sie sind. „Scheiße“, sagt Dustin Metz also und meint, das sei die Kurzfassung dessen, was hinter ihm liege. Der gebürtige Staudter hatte den großen Traum, mit dem Braunschweiger TSC in der eigenen Stadt und vor heimischem Publikum Weltmeister zu werden. Es sollte der krönende Abschluss seiner Laufbahn als Leistungstänzer werden. Obendrein ging es für ihn und seine Mannschaft darum, die offene Rechnung mit dem amtierenden Titelträger aus Russland zu begleichen. Alles war angerichtet für das große Duell, ehe Corona auch diesen Plan zerstörte. Ist in der Pandemie vielleicht manche Entwicklung absehbar, kam in diesem Fall der große Knall gerade einmal 48 Stunden vor dem ersten Tanz.