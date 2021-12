Corona bei EGDL-Gegner: Spiel gegen den Krefelder EV könnte ausfallen

Welche Ergebnisse bringen die weiteren Corona-Schnelltests beim Krefelder EV im Vorfeld der für Sonntagabend, 18.30 Uhr, angesetzten Partie in der Eishockey-Oberliga bei der EG Diez-Limburg hervor? Von dieser Frage hängt ab, ob die Begegnung überhaupt wie vorgesehen stattfinden kann. Das Heimspiel des KEV am Freitagabend gegen die Hannover Indians ist jedenfalls ausgefallen.

Nachdem es in Reihen des Oberliga-Spitzenreiters Saale Bulls Halle, dem Krefelder Gegner vom vergangenen Wochenende, einen Corona-Fall gegeben hatte, unterzogen sich die Spieler des NRW-Klubs direkt einem Schnelltest. Bei einem Akteur fiel dieser positiv aus. Arno Lörsch, Sportlicher Leiter der EGDL, konnte am Freitagnachmittag noch nicht final absehen, wie es um die Aussichten bestellt ist, dass die Rockets nach ihrer Auswärtspartie bei den Rostock Piranhas am Freitagabend (die Partie endete nach Redaktionsschluss) auch zum Wochenend-Ausklang am Heckenweg auf heimischem Eis stehen und um drei Punkte kämpfen können. rwe