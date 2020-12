Höhr-Grenzhausen

Constantin Schmitz hatte gerade seine ersten beide Turnier-Einzel des Jahres auf der ITF-Tour für sich entschieden. Unter der Sonne von Doha qualifizierte er sich bei einem 15.000-Dollar-Turnier fürs Viertelfinale – genau in dieser verflixten zweiten März-Woche, in der das Coronavirus die Kontrolle übernahm. Der Weltverband brach sämtliche laufenden Tennisturniere ab, so auch das in Doha, und es werden für Monate auch die letzten gewesen sein.