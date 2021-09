Bad Kreuznach gibt bei den Rampenspielern im Para-Boccia weiter den Ton an. Die ersten vier Plätze bei den deutschen Meisterschaften, die in Wiesbaden ausgetragen wurden, gingen in der Wettkampfklasse an die Sportfreunde Diakonie Bad Kreuznach. „Auch der Begriff Frauenpower ist durchaus angebracht, weil drei Frauen an unseren vier Medaillengewinnen beteiligt waren“, erklärte Jürgen Erdmann-Feix, der Landestrainer, der auch für die SFD-Sportler verantwortlich ist.