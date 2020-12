Niederhambach

Als Fußball-Schiedsrichterin und Schiedsrichter-Assistentin ist Christina Biehl einfach eine Klasse für sich. Sie hat im Frauenfußball das DFB-Pokalfinale gepfiffen und war als Linienrichterin bei einer U-20-Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft und einem Finale der Champions League im Einsatz. Seit acht Jahren steht sie auch in der Männer-Regionalliga an der Linie. Nun hat sie die nächste Stufe der Karriereleiter erklommen. Am 12. Dezember soll sie zum ersten Mal in der Dritten Liga als Assistentin fungieren.