Christina Biehl: „Alles läuft sehr professionell ab“ – Die Bundesliga-Schiedsrichterin aus Siesbach im Interview

Siesbach

Christina Biehl gehört zu den wenigen Sportlerinnen und Sportlern aus dem Kreis Birkenfeld, die auch in Zeiten des Coronavirus im Wettkampfmodus unterwegs sein dürfen. Die Siesbacherin ist bekanntlich die beste Fußball-Schiedsrichterin unserer Region und als solche in der Frauen-Bundesliga unterwegs. Am Samstag leitete sie die Partie der alten und neuen Deutschen Meisterinnen vom VfL Wolfsburg bei der SGS Essen. Für die Essenerinnen war es das erste Bundesligaspiel, das unter Corona-Auflagen, also unter anderem ohne Zuschauer, ausgetragen wurde. Für Christina Biehl nicht. Sie hatte schon Erfahrungen gesammelt und war zuvor bereits in Leverkusen und Frankfurt unter Corona-Bedingungen im Einsatz. Im Interview mit der Nahe-Zeitung erzählt die 78-malige Bundesliga-Schiedsrichterin vom SV Niederhambach nach dem 3:0 der Wolfsburgerinnen, das deren vierte Meisterschaft in Folge nahezu perfekt gemacht hat, von ihren Erfahrungen in der Coronakrise.