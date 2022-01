Charlotte Candrix: Traum von der WM wird Realität – Alpenroderin ist die jüngste Pilotin

Es ist der Winter 2018/19, in dem Charlotte Candrix ihre ersten Geh- beziehungsweise Fahrversuche im Bobsport unternimmt. Die junge Westerwälderin bringt durch ihre sportlichen Wurzeln in der Leichtathletik die beim Anschieben gefragte Power in den Beinen mit und zeigt auch vor hohen Geschwindigkeiten keine Angst. Nach und nach erkundet Candrix die Eiskanäle in Deutschland und den Alpenländern. Unter anderem lernt sie die Olympia-Bahn von Innsbruck-Igls kennen. Drei Saisons später kehrt die seit dem Silvestertag 17-Jährige nun nach Tirol zurück, um dort den bislang bedeutendsten Wettkampf ihrer noch jungen Laufbahn unter die Kufen zu nehmen.