Charlotte Candrix gelingen bei ihrem DM-Debüt zwei saubere Durchgänge – 16-jährige Alpenroderin belegt in Winterberg als jüngste Pilotin den fünften Platz

Was ein Sportfachverband für sich als Junioren definiert, ist ziemlich individuell. Der Bobsport setzt die Altersgrenze hierbei ausgesprochen hoch an, weil eine Juniorenmeisterschaft aufgrund der Teilnehmerzahl ansonsten schlichtweg ihre Bedeutung verlieren würde. Wer sich als Junior in den Eiskanal begeben will, darf maximal 26 Jahre alt sein. So wie Lisa Buckwitz zum Beispiel, die am Donnerstag in Winterberg zur gleichen Konkurrenz zählte wie die zehn Jahre jüngere Charlotte Candrix aus Alpenrod.