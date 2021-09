Zwei Jahre in Folge war der 1. Snooker-Club Mayen-Koblenz Deutscher Meister – dann kamen Corona, die abgebrochene Bundesliga-Saison 2019/20 und eine lange Pause für den in Vallendar beheimateten Verein. An diesem Wochenende geht es nun endlich wieder los in den Klubräumen des Tenniscenters Letzelter auf dem Mallendarer Berg. Am ersten Doppelspieltag heißen die Gegner dann TSG Heilbronn (Samstag, 14 Uhr) und BC Stuttgart 1891 (Sonntag, 11 Uhr).