Die Korbballerinnen des TV Feldkirchen haben ihrem ersten Punktgewinn in der Bundesligasaison 2021/2022 gleich auch den ersten Saisonsieg folgen lassen. Wie bereits eine Woche zuvor beim 6:6 gegen die Spvgg Hambach trafen sich die Teams der Südgruppe in Waigolshausen in Unterfranken. Der TVF besiegte dort am zehnten Spieltag den TSV Essleben mit 8:3 (1:1). Gegen den SV Schraudenbach gab es hingegen eine 3:11 (2:3)-Niederlage.