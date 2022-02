Die Korbballerinnen des TV Feldkirchen haben in der Bundesliga Süd ihren ersten Punktgewinn in dieser Saison erspielt. In bayerischen Waigolshausen begegneten sie der Spvgg Hambach und dem TSV Bergrheinfeld eigentlich nicht auf Augenhöhe. Überraschender Weise sprang mit stark dezimierter Mannschaft und einer neuen Trainerin jedoch der erste Punktgewinn für das Team vom Mittelrhein heraus.