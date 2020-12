Baumholder/Neunkirchen

Sehr erfolgreich in seiner Sportart war am vergangenen Wochenende Uwe Müller aus Baumholder. Uwe Müller spielt Boule. Er betreibt das Spiel mit den Kugeln mit Leidenschaft – nicht nur so nebenbei zum Zeitvertreib, sondern im Mannschaftsverbund in einem regulären Ligaspielbetrieb. Der Baumholderer spielt für den PC '94 Oberthal und hat mit der ersten Mannschaft seines Vereins am Sonntag in Neunkirchen den Ligapokal des saarländischen Bouleverbandes gewonnen.