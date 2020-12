Boris Stein nach der Challenge Daytona: Ich weiß nun, woran ich arbeiten muss

Daytona

Wenn es um die schnellsten Radzeiten ging, war der Name von Boris Stein bei der Challenge Daytona, dem finalen Triathlonrennen des Jahres auf dem International Speedway in Florida, immer wieder präsent. Doch für den Sprung in die Spitzengruppe reichte es für den 36-jährigen Profi aus Eitelborn in dem enorm stark besetzten Feld nicht ganz. Mit eineinhalb Minuten Rückstand auf die Spitze ging Stein nach 2 Kilometern Schwimmen und 80 Kilometern auf dem Rad auf die 18 Kilometer lange Laufstrecke und beendete das Rennen letztlich als viertbester Deutscher auf Rang 25. Nach dem spektakulären Wettkampf sprach der Westerwälder über seine Leistung, das Erlebnis Daytona und darüber, was er für die Zukunft mitnimmt.