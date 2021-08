Auch über dem Höhepunkt der Saison, der Ironman-WM auf Hawaii am 9. Oktober, schweben die in Pandemiezeiten üblichen Fragezeichen. Der Kampf um die Startplätze für das Rennen in Kailua-Kona läuft dennoch auf Hochtouren. Die wenigen Wettkämpfe, die aktuell stattfinden, sind alle erstklassig besetzt, das gilt auch für den Ironman Lanzarote, der am Samstag um 8 Uhr unserer Zeit gestartet wird.