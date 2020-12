Idar-Oberstein

In der Turnhall des VfL Algenrodt findet am Sonntag (10 Uhr) eine Versammlung der Fußballvereinsvertreter des Kreises Birkenfeld statt. Darin wird Axel Rolland, der Kreisvorsitzende, unter anderem auf die Auf- und Abstiegsregelungen eingehen. Anders als der Kreis Bad Kreuznach, der die einzelnen Staffeln in den B- und C-Klassen nach der Hauptrunde nicht zusammenführt, werden die Staffeln im Kreis Birkenfeld innerhalb der einzelnen Spielklassen bei einer Auf- und Abstiegsrunde offenbar gemischt.