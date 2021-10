Björn Gilles lebt seinen Traum: Gierschnacher studiert und spielt Fußball in den USA

Er lebt für den Fußballsport, kümmert sich aber auch um seine berufliche Ausbildung. Björn Gilles erfüllte sich nach dem Bachelorstudium seinen Traum und studiert seit letztem Herbst in den Vereinigten Staaten. Der Gierschnacher macht seinen Master in Business Administration an der University of Findlay im US-Bundesstaat Ohio und ist zudem fester Bestandteil des Fußballteams. Doch wie ist denn der Traum von Gilles entstanden, und wie konnte er sich diesen verwirklichen? Wie läuft die Kombination zwischen Masterstudium und College-Fußball ab?