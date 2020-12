Puderbach

Die SG Puderbach/ Urbach-Dernbach/Daufenbach/ Raubach hat Stefan Bischoff als neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Das hat der Verein in einer Pressemeldung bekannt gegeben. Bischoff wird im Sommer Nachfolger des noch amtierenden Trainers Dirk Hulliger, der mit den Puderbachern aktuell in der Spitzengruppe der Fußball-A-Kreisliga A Westerwald/Wied steht und um den Aufstieg in die Bezirksliga Ost mitspielt.