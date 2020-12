Montabaur

Die Welt steht still in der Corona-Krise – und der Fußball bildet da keine Ausnahme. „Bis auf Weiteres“, wie es heißt, ist der Spielbetrieb nun auch in den Amateurklassen ausgesetzt, darauf haben sich die Präsidenten der Landesverbände am Freitag verständigt und damit die Pause, die zunächst bis zum 31. März verordnet und dann bis zum 20. April verhängt worden war, nun ein drittes Mal verlängert. Der Unterschied zu den ersten beiden Entscheidungen: Ob es in dieser Saison überhaupt noch weitergeht, lassen die Verantwortlichen noch offen.