Idar-Oberstein

Wenn Joachim Coßmann nahezu sechs Jahrzehnte zurückblickt, dann erinnert er sich sofort an die Bezirksmeisterschaft der Spvgg Idar und daran, dass dieser Titel beinahe am Sodbrennen eines Betreuers gescheitert wäre. Letztlich ging alles gut. Die Spvgg Idar, einer der beiden Vorgängervereine des SC Idar-Oberstein, setzte sich in Merxheim gegen den VfR Kirn 4:1 durch. Doch bis der Sieg in trockenen Tüchern war, bis die damals zehn- bis 14 Jahre alten Burschen jubeln durften, war ein anstrengender und am Ende auch spannender Weg zurückzulegen.