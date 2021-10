Die Kanustrecke am Salinenwehr gilt als Eldorado für Nachwuchs-Slalomkanuten. So manche große Karriere hat auf der Nahe begonnen. Am morgigen Samstag gehen aber Kanuten aufs Wasser, die viel Erfahrung mit grünen und roten Toren mitbringen. Denn der KSV Bad Kreuznach richtet die German Masters, die deutschen Meisterschaften für Senioren, aus.