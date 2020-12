Hottenbach

Wenn am heutigen Samstag die Fußball-Bundesliga wieder an den Start geht, dann wird Bernd Krajczy sicher auch genau hinschauen. Und wenn er das Ruhrpottderby im Dortmunder Signal-Iduna-Park im Fernsehen sieht, dann werden seine Gedanken bestimmt knapp 28 Jahre zurückschweifen, denn am 6. November 1982 stand der Mann aus Hottenbach selbst in Dortmund auf dem Rasen. An einem Tag, an dem Bundesligageschichte geschrieben wurde.