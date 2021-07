Einige Athleten des LAZ Birkenfeld sind in Trier beim Internationalen Läufermeeting am Start gewesen. Trainer Erik Schmidt zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen. Sowohl in Trier als auch in Wiesbaden lief Benjamin Dern – und in der hessischen Landeshauptstadt verbesserte der DM-Teilnehmer wieder einmal einen mehr als 40 Jahre alten Kreisrekord.