Bei den Rockets kehrt die Lockerheit ein – EG Diez-Limburg schlägt Hamm mit 6:1

Wenn in dieser Geisterspiel-Saison 2020/21 schon keine Zuschauer zugelassen sind, dann peitscht sich die Mannschaft so gut es geht eben selbst nach vorn. Jeden Check, jede gelungene Aktion, jede Parade bekundeten die Spieler der EG Diez-Limburg mit frenetischen, spitzen Beifallsschreien von der Bank, an die sich später – darauf deutete zumindest die Akustik hin – beste Laune hinter verschlossener Kabinentür reihte. Die Mannschaft wirkt in diesen Tagen gelöst, eine nicht zu übersehende Lockerheit hat Einzug gehalten. „Wir haben einiges am Teamgefüge getan, wollen uns untereinander mehr loben und feiern“, berichtet Trainer Marius Riedel. „Und die Mannschaft ist auch immer schnell gut gelaunt, wenn es läuft. Wir müssen aber natürlich immer auch schauen, dass wir konzentriert bleiben und die Spannung halten.“