Was ist ein Handspiel im Fußball? An dieser Frage scheiden sich immer wieder die Geister. Spieltag für Spieltag, auf deutscher wie auf internationaler Ebene. Dabei ist die Antwort doch ganz einfach. „Im Amputiertenfußball redet man von Handspiel, wenn ein Spieler den Ball aktiv mit seiner Krücke berührt“, erklärt Christian Heintz, Amputiertenfußballer und hauptberuflich beim Verein „Anpfiff ins Leben“ für den Aufbau neuer Strukturen in Deutschland zuständig.