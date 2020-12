Gebroth

Ein besonderes Erlebnis dürfte der diesjährige Start in Gebroth für die Dressurspezialisten gewesen sein. Normalerweise teilen sie sich die Anlage mit den Springreitern. Doch in Zeiten von Corona hatte sich der RFZV Ellerbachtal dazu entschlossen, sein Turnier zu splitten. Vor drei Wochen waren die Springprüfungen über die Bühne gegangen, am Wochenende standen nun die Dressurwettbewerbe auf dem Programm. Geritten wurden die sieben Prüfungen jedoch nicht wie gewohnt auf dem Dressurplatz, sondern auf dem zentraler gelegenen und größeren Springplatz.