Remagen

Das bayerische Wochenende war ein voller Erfolg: Mit zwei Auswärtssiegen ist der BC Remagen optimal in die neue Saison der zweiten Badminton-Bundesliga Süd gestartet. Am Samstag beim TSV Neubiberg/Ottobrunn und am Sonntag beim TuS Geretsried setzten sich die Remagener jeweils knapp mit 4:3 durch und stehen mit den Teams aus Bischmisheim und Hofheim verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.