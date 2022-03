Ende gut, alles gut: Trotz deutlicher Niederlagen in den beiden letzten Saisonspielen darf sich das Badmintonteam des TB Andernach über den Klassenverbleib in der Regionalliga freuen. Weil die Andernacher zum Finale auf drei mit Corona infizierte Stammspieler verzichten mussten, holten sie aus den Auswärtsspielen in Ludwigshafen (1:7) und in Saarbrücken (2:6) nur drei Spielpunkte.