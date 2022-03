Vor dem letzten Doppelspieltag in der Badminton-Regionalliga sind die Chancen des TB Andernach auf den Klassenverbleib deutlich gesunken. Schuld ist das Coronavirus, das gleich drei Akteure des TBA infiziert hat. Bei den Auswärtsspielen in Ludwigshafen (Sa., 16 Uhr) und in Saarbrücken-Bischmisheim (So., 11 Uhr) müssen die Andernacher auf Fabian Bender, Vincent Wansorra und Yasmin Chalgoum verzichten.