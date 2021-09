Nachdem der BC „Smash“ Betzdorf mit einem 6:2-Erfolg gegen den BC Niederlützingen erfolgreich in die neue Spielzeit in der Badminton-Oberliga Südwest gestartet war, mussten diesmal arg ersatzgeschwächte „Smasher“ am vergangenen Wochenende zwei 3:5-Heimniederlagen hinnehmen.